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Общество

В России могут до конца года запустить оплату в магазинах по лицу

Банк России в текущем году хочет запустить оплату в магазинах по лицу до определённой суммы. Эксперты считают, что это будет востребованным, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова на ПМЭФ.

«Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году с Центром биометрических технологий», — сказала она в интервью телеканалу РБК, добавив, что в проекте также будет участвовать Национальная система платёжных карт (НСПК).

По мнению Скоробогатовой, подобные операции будут крайне востребованы при небольших суммах. При этом данную услугу можно будет распространить во всех торговых сетях страны.

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