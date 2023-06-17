До +31 градуса ожидается сегодня в Псковской области

10:35, 17 июня 2023, ПАИ

До +31 градуса ожидается в Псковской области 17 июня, сообщает Псковский гидрометцентр. Прогноз погоды опубликовали на официальной странице региона в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня на территории региона ожидается переменная облачность без осадков. Будут дуть восточный и северо-восточный ветры со скоростью 2–7 м/с.

Температура по области ночью от +6 до +11 градусов, днём – от +26 до +31.