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Общество

До +31 градуса ожидается сегодня в Псковской области

До +31 градуса ожидается в Псковской области 17 июня, сообщает Псковский гидрометцентр. Прогноз погоды опубликовали на официальной странице региона в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Изборский музей-заповедник

Сегодня на территории региона ожидается переменная облачность без осадков. Будут дуть восточный и северо-восточный ветры со скоростью 2–7 м/с.

Температура по области ночью от +6 до +11 градусов, днём – от +26 до +31.

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До +31 градуса ожидается сегодня в Псковской области


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