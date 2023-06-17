В Порхове задержали нетрезвого водителя-рецидивиста

16:42, 17 июня 2023, ПАИ

В Порхове полиция установила нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Порхове у дома на улице Псковской полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21099. Выяснилось, что легковушкой управлял местный 40-летний житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«Подобные факты в области далеко не единичные. Госавтоинспекция в связи с этим напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечёт за собой самые серьёзные последствия. В настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет», – отметили в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей транспортных средств помнить, что алкоголь даже в малых дозах лишает водителя возможности осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция. «Эта минутная слабость может стоить кому-то жизни!» – подчеркнули в Госавтоинспекции.