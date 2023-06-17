Андрей Князев объяснил противоречивые отзывы о фильме «Король и Шут»

16:11, 17 июня 2023, ПАИ

Сооснователь «Короля и Шута», лидер группы «КняZz» Андрей Князев предположил, почему сериал «Король и Шут» получил противоречивые отзывы. Об этом он рассказал в интервью «АиФ-Псков».

Он отметил, что полностью оценить фильм сможет через год, когда посмотрит его не предвзято, а глазами простого зрителя. «А так, собственно говоря, работа была очень интересная, команда подошла к делу с душой. У многих актёров, я думаю, всё будет дальше хорошо складываться с карьерой. Есть, конечно, много противоречивых отзывов у этого сериала, но как иначе? По-другому не бывает: очень сложно всем угодить. Моё мнение такое: всё было не зря!» – подчеркнул Андрей Князев.

Он поделился мнением, что старые фанаты «Короля и Шута» хотели, чтобы Мишу [Горшенёва. – ПАИ] показали по-другому, чтобы не было того, что он постоянно борется со своими проблемами, а больше было того, как он зажигает.

«Я не могу с этим не согласиться, наверное, мне бы тоже хотелось этого побольше. Но я слышал и другие мнения, которые мне понравились, потому что люди узнали, открыли для себя Горшка с другой стороны. Оказывается, он боролся, многое прошёл, многое пережил. И они по фильму это через себя пропустили, а так думали, что это просто наркоман. Вот это важная задача, которая, по сути, выполнена. Кто видит тупо наркомана в кадре, тот смотрит другим местом. Ну или, знаете, предвзято, поверхностно. А я считаю, что сериал показал тяжёлый путь человека, каким он на самом деле был», – отметил музыкант.