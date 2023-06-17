Экс-заведующая кафедрой немецкого языка ПсковГУ Вера Санкина скончалась на 80-м году жизни

11:03, 17 июня 2023, ПАИ

Кандидат педагогических наук, доцент, бывшая заведующая кафедрой немецкого языка Псковского государственного университета Вера Санкина скончалась на 80-м году жизни. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

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Вера Васильевна была ведущим методистом факультета иностранных языков, руководила подготовкой будущих учителей иностранного языка. Многие её ученики сегодня работают учителями немецкого языка в образовательных учреждениях Пскова и Псковской области и с огромной теплотой и благодарностью вспоминают её педагогический талант, неиссякаемую энергию и постоянное стремление оказать помощь в профессиональном становлении своим ученикам и коллегам.



«От имени преподавателей, студентов, выпускников ПсковГУ приносим свои искренние соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами», – сказали в вузе.



Прощание с Верой Санкиной состоится завтра в 12:30 в храме в Орлецах.