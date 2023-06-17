Камеры видеонаблюдения запечатлели ночное ДТП в центре Пскова
Камеры видеонаблюдения запечатлели столкновение велосипедиста и автомобиля в центре Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.
Сегодня ночью в Пскове на площади Ленина велосипедист, двигаясь по пешеходному переходу, угодил под колёса легкового автомобиля.
В результате ДТП пострадал велосипедист, его госпитализировали.
На месте работает служба медицины катастроф, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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