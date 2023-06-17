Камеры видеонаблюдения запечатлели ночное ДТП в центре Пскова

12:09, 17 июня 2023, ПАИ

Камеры видеонаблюдения запечатлели столкновение велосипедиста и автомобиля в центре Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

Сегодня ночью в Пскове на площади Ленина велосипедист, двигаясь по пешеходному переходу, угодил под колёса легкового автомобиля.

В результате ДТП пострадал велосипедист, его госпитализировали.

На месте работает служба медицины катастроф, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.