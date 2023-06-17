ФОТОФАКТ. Асфальт укладывают на Октябрьском проспекте в Пскове
Асфальт укладывают на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Пскове идут ремонтные работы на отрезке между улицами Свердлова и Гражданской.
Глава города подчеркнул, что в эти выходные в планах уложить выравнивающий слой асфальта, чтобы максимально быстро обеспечить безопасный проезд. «Затем дорожники передвинутся на участок от Гражданской до Вокзальной», – отметил Борис Елкин.
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