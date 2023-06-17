Товарищеский турнир по мини-футболу прошёл на стадионе «Машиностроитель»
Товарищеский матч по мини-футболу между командой прокуратуры Псковской области и сборной администрации города прошёл на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
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Фото: Прокуратура Псковской области
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Фото: Прокуратура Псковской области
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Фото: Прокуратура Псковской области
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Фото: Прокуратура Псковской области
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Фото: Прокуратура Псковской области
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Фото: Прокуратура Псковской области
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Фото: Прокуратура Псковской области
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Фото: Прокуратура Псковской области
«В воротах нашей команды как непреодолимая стена стоял прокурор Печорского района Юрий Кравченко, голкипером команды соперников был глава города Пскова Борис Елкин», — отметили в прокуратуре.
В упорной борьбе победу одержала команда прокуратуры области со счётом 5:2. Также в рамках реализации плана прокуратуры области по патриотическому воспитанию детей в этот же день прошёл турнир среди юношеских команд МБУ СШ по футболу «Стрела-2016».
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