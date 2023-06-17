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Товарищеский турнир по мини-футболу прошёл на стадионе «Машиностроитель»

Товарищеский матч по мини-футболу между командой прокуратуры Псковской области и сборной администрации города прошёл на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

  • Товарищеский матч по мини-футболу между командами прокуратуры Псковской области и сборной администрации города
    Фото: Прокуратура Псковской области
  • Товарищеский матч по мини-футболу между командами прокуратуры Псковской области и сборной администрации города
    Фото: Прокуратура Псковской области
  • Товарищеский матч по мини-футболу между командами прокуратуры Псковской области и сборной администрации города
    Фото: Прокуратура Псковской области
  • Товарищеский матч по мини-футболу между командами прокуратуры Псковской области и сборной администрации города
    Фото: Прокуратура Псковской области
  • Товарищеский матч по мини-футболу между командами прокуратуры Псковской области и сборной администрации города
    Фото: Прокуратура Псковской области
  • Товарищеский матч по мини-футболу между командами прокуратуры Псковской области и сборной администрации города
    Фото: Прокуратура Псковской области
  • Товарищеский матч по мини-футболу между командами прокуратуры Псковской области и сборной администрации города
    Фото: Прокуратура Псковской области
  • Товарищеский матч по мини-футболу между командами прокуратуры Псковской области и сборной администрации города
    Фото: Прокуратура Псковской области

«В воротах нашей команды как непреодолимая стена стоял прокурор Печорского района Юрий Кравченко, голкипером команды соперников был глава города Пскова Борис Елкин», — отметили в прокуратуре.

В упорной борьбе победу одержала команда прокуратуры области со счётом  5:2. Также в рамках реализации плана прокуратуры области по патриотическому воспитанию детей в этот же день прошёл турнир среди юношеских команд МБУ СШ по футболу «Стрела-2016».

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