Товарищеский турнир по мини-футболу прошёл на стадионе «Машиностроитель»

15:54, 17 июня 2023, ПАИ

Товарищеский матч по мини-футболу между командой прокуратуры Псковской области и сборной администрации города прошёл на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры.



Фото: Прокуратура Псковской области



Фото: Прокуратура Псковской области



Фото: Прокуратура Псковской области



Фото: Прокуратура Псковской области



Фото: Прокуратура Псковской области



Фото: Прокуратура Псковской области



Фото: Прокуратура Псковской области



Фото: Прокуратура Псковской области















«В воротах нашей команды как непреодолимая стена стоял прокурор Печорского района Юрий Кравченко, голкипером команды соперников был глава города Пскова Борис Елкин», — отметили в прокуратуре.

В упорной борьбе победу одержала команда прокуратуры области со счётом 5:2. Также в рамках реализации плана прокуратуры области по патриотическому воспитанию детей в этот же день прошёл турнир среди юношеских команд МБУ СШ по футболу «Стрела-2016».