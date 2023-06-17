Мастер-классы по фланкировке проходят в зоне «Дон» на ярмарке «Виноград»

16:52, 17 июня 2023, ПАИ

Мастер-классы по фланкировке и фехтованию проходят в зоне «Дон» на познавательной эногастрономической ярмарке «Виноград», передаёт корреспондент ПАИ.

Кроме того, в зоне «Дон» находится большой летний кинотеатр, в котором с 11 часов утра до восьми часов вечера показывают мультфильмы и советские фильмы.

В этом году для подготовки к ярмарке организаторы выстроили в центре Пскова целый город: территория ярмарки поделена на несколько локаций, в каждой из которых будут созданы свои точки притяжения. Виноделие России представлено четырьмя зонами: это «Кубань», «Кавказ», «Крым» и «Дон». На площадках гостей будут знакомить с винами, гастрономией и культурой не только Юга России, но и Псковской области.

Отметим, в прошлом году эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходила в Пскове с 18 по 26 июня. Ярмарка проходит при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», правительства Псковской области, НИЦ «Курчатовский институт». Организаторы события — Театрально-концертная дирекция Псковской области, Национальное агентство маркетинга российского вина, комитет по культуре Псковской области, администрация Пскова и комитет по туризму Псковской области.

Подробнее об эногастрономической ярмарке читайте в сюжете.