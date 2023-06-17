Подросток на велосипеде попал под колёса автомобиля в Пскове

17:30, 17 июня 2023, ПАИ

Подросток на велосипеде попал под колёса автомобиля в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Столкновение произошло 17 июня в Пскове на улице Советской у ТЦ «Формоза». По предварительным данным, две девочки передвигались на велосипедах по пешеходному переходу, одна из них угодила под колёса автомобиля Volkswagen Sharan.

Подростку оказывают медицинскую помощь, решается вопрос о её госпитализации. На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.