Mercedes и BMW столкнулись у ТЦ в Пскове

17:55, 17 июня 2023, ПАИ

Один человек пострадал в результате тройного ДТП, которое произошло 17 июня на выезде из Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Авария произошла на Рижском проспекте у ТЦ Fjord Plaza. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и совершил наезд на впереди едущий автомобиль BMW, после чего последний столкнулся с автомобилем Mercedes.

В результате ДТП травмы получил человек, ехавший в автомобиле ВАЗ-2110. Ему оказали медицинскую помощь на месте аварии. Решается вопрос о госпитализации.

На месте аварии работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.