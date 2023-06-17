Псковскую область на Молодёжном дне ПМЭФ представят 16 жителей региона

17:59, 17 июня 2023, ПАИ

Псковскую область на Молодёжном дне XXVI Петербургского международного экономического форума 17 июня будут представлять 16 жителей региона, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие охватит все сферы самореализации молодых людей: меры поддержки бизнеса, развитие сообществ профессиональной молодёжи, международные, научные и технологические проекты, туризм, экологию и многое другое.

В деловую часть программы войдут мероприятия, где спикерами выступят члены Клуба молодых предпринимателей «Росмолодёжь. Бизнес». Сегодня в сообществе состоит свыше 4,5 тысячи резидентов с общим оборотом бизнеса более 37 млрд рублей.

Международный молодёжный экономический форум — востребованная площадка, на которой молодые люди обсуждают ключевые экономические и социальные вопросы с крупнейшими российскими и международными экспертами. По традиции в деловую программу Молодёжного дня войдут панельные дискуссии, экспертные сессии, мастер-классы и лекции с участием представителей крупных компаний, где молодые предприниматели получат ценные советы о ведении бизнеса в этом году. В прошлом году форум объединил более тысячи молодых предпринимателей, специалистов, студентов, лидеров и представителей общественных организаций из разных регионов России.

Добавим, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня.

Со всеми новостями мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.