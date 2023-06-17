Гражданка Украины пострадала в результате ДТП в Опочецком районе
Гражданка Украины пострадала в результате ДТП на 12-м километре трассы Опочка – Красногородск, передаёт корреспондент ПАИ.
Известно, что водитель автомобиля не справился с управлением и совершил съезд в кювет.
В результате ДТП пострадала гражданка Украины. Она госпитализирована в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>