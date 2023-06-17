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Происшествия

Гражданка Украины пострадала в результате ДТП в Опочецком районе

Гражданка Украины пострадала в результате ДТП на 12-м километре трассы Опочка – Красногородск, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Известно, что водитель автомобиля не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

В результате ДТП пострадала гражданка Украины. Она госпитализирована в медучреждение.   

Фото: ПАИ

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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