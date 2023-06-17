Ребёнок и двое взрослых пострадали в результате ДТП в Псковском районе

20:30, 17 июня 2023, ПАИ

Водитель автомобиля Ford не справился с управлением, в результате машина вылетела под мост с автодороги и опрокинулась у деревни Кебь в Псковском районе, передаёт корреспондент ПАИ.

В ДТП пострадали 8-летний ребёнок, 38-летняя женщина и 38-летний мужчина. Они госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.