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Общество

В АвтоВАЗе назвали цену новой Lada X-Cross 5

Новая модель АвтоВАЗа будет стоить в среднем до 2,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации автомобиля, рассказал президент компании Максим Соколов, сообщает «Прайм».

«Цена достаточно адекватная: мы пока не ориентировали наших дилеров, сделаем это чуть позже, примерно за месяц до старта программы в конце лета этого года. Но в среднем цена будет до 2,5 миллиона в зависимости от комплектации автомобиля», — сказал он в видеоролике тест-драйва новинки, опубликованном в телеграм-канале Минпромторга РФ.

В пятницу в министерстве уточнили, что старт продаж Lada X-Cross 5 запланирован на третий квартал текущего года.

Lada X-Cross 5 представляет собой переднеприводный городской кроссовер, оснащённый 160-сильным турбированным двигателем и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Конструктивные особенности автомобиля — панорамная крыша и интеллектуальная система безопасности ADAS.

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