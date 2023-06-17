Владимир Путин посетил Петергоф с африканской делегацией

23:17, 17 июня 2023, ПАИ

Африканская делегация посетила Петергоф вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, они побывали во дворце и прогулялись по парку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В Петербурге в субботу проходили переговоры Путина с делегацией из стран Африки, они обсуждали урегулирование ситуации на Украине. Накануне делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.

«Да они действительно на катере дошли до Петергофа. Там вышли на берег. Президент их сопровождал. Посмотрели дворец, прогулялись по парку», – сказал Песков.

