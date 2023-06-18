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Общество

День медицинского работника отмечают в России сегодня

День медицинского работника отмечают сегодня, 18 июня, в России, сообщает calend.ru.

Фото: ПАИ

Основанием для отмечания этого профессионального праздника служит указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях» в редакции указа Президиума Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».

Традиция празднования Дня медицинского работника сохраняется в странах постсоветского пространства и сегодня.

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