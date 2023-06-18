Александр Котов поблагодарил медиков региона за самоотверженный труд

09:17, 18 июня 2023, ПАИ

Работников и ветеранов здравоохранения Псковской области с профессиональным праздником от имени депутатов и от себя лично поздравил председатель регионального парламента Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе парламента региона.

«Врачебное дело – особая сфера профессиональной деятельности, в которую случайные люди если и приходят, то надолго точно не задерживаются. Медик – это призвание, умение сопереживать, готовность работать на пределе и, самое главное, осознанная решимость брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей. Именно эти качества делают благородную и милосердную профессию врача самой уважаемой в обществе», – отметил Александр Котов.

По его словам, повышенное внимание сфере здравоохранения уделяет и государство. «Псковская область предпринимает немало усилий для обеспечения населения доступной, качественной медицинской помощью и создания достойных условий труда медработников. Проверкой на прочность для всей системы здравоохранения стала пандемия. Было нелегко, но при поддержке государства наши врачи не просто выстояли, а вывели сферу оказания медицинской помощи на новый, более высокий уровень», – подчеркнул председатель парламента.

Александр Котов обратил внимание, что всесторонняя поддержка здравоохранения и дальше будет являться приоритетной задачей.

«От всего сердца благодарю всех вас – врачей, фельдшеров, медсестёр, санитаров – за самоотверженный труд! Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и благополучия!» – заключил спикер областного Собрания.