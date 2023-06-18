Завершена реставрация купола церкви Святого Лазаря в Псково-Печерском монастыре

09:41, 18 июня 2023, ПАИ

Закончена реставрация купола церкви Святого Лазаря в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

На конструкцию купола специалисты вернули золотые звёзды. Часть из них отреставрирована. Утраченные воссозданы заново. Звёзды покрыты сусальным золотом.



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»





«Золотые звёзды на синих куполах – один из известнейших символов в убранстве архитектурного ансамбля Псково-Печерского монастыря. Являются своеобразной визитной карточкой обители на всех панорамных видах», – говорится в сообщении.

Также заканчивается процесс золочения главки Лазаревской церкви. Сусальное золото реставраторы накладывают на лак мардан на уже установленном куполе. Работа ведётся в специально созданном пространстве, закрытом от воздействия внешней среды (ветра, пыли и осадков).

«Памятник культурного наследия федерального значения «Лазаревская церковь» (1800 год) по своему состоянию перед реставрацией один из сложнейших объектов в ансамбле», – отметили в АНО.

Реставраторы выполнили укрепление фундаментов старинных подклетов, на которых построена церковь. Продолжается реставрация здания.