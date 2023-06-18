Клещи покусали 23 человек в Пскове за неделю

10:24, 18 июня 2023, ПАИ

96 человек обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей с 8 по 14 июня, в том числе 25 детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

По состоянию на 14 июня в сравнении со среднемноголетними недельными данными с начала сезона по поводу присасывания клещей количество обращений (1 240 человека) снизилось на 32,3 %, количество детей (330 человек) снизилось на 32,4 %.

За аналогичный период 2022 года количество обратившихся составило 1 066 человек, в том числе 311 пострадавших – дети.

Наибольшее количество обратившихся по поводу присасывания клещей в Великих Луках (10 случаев) и Пскове (23 случая).

Среди мест случаев присасывания клещей преобладают дачные участки, участки по месту жительства в сельской местности, леса, неорганизованные и организованные места отдыха и кладбища.

В Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пункте. Также в Пскове и Великих Луках открыты пункты приёма и проведения исследований клещей на предмет их заражённости возбудителями клещевых инфекций.