Марина Гаращенко: Профессия медицинского работника является одной из самых востребованных

12:53, 18 июня 2023, ПАИ

Медицинских работников с профессиональным праздником поздравила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Своё обращение она опубликовала в телеграм-канале.

«Здравоохранению в нашей стране уделяется огромное внимание, а профессия медицинского работника является одной из самых востребованных. Ежедневно жители Псковской области обращаются к вам за помощью, и вы делаете всё, чтобы вернуть им самое ценное – здоровье», – отметила Марина Гаращенко.

По её словам, за последние годы развитие медицины получило значительный импульс. «Возрос уровень оснащённости учреждений здравоохранения для оказания своевременной, доступной и качественной медицинской помощи. Однако самой важной движущей силой в развитии здравоохранения Псковской области всегда были и остаются медицинские работники», – подчеркнула председатель профильного комитета.

Она добавила, что у медицинских работник непростая миссия – постоянно находиться в готовности прийти на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу.

«Ваша работа требует огромных сил, энергии, чуткости. Но результат – спасённые жизни людей – оправдывает все усилия. Примите искренние слова признательности за ваш самоотверженный труд. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, жизненного благополучия и новых успехов в вашем благородном труде», – заключила Марина Гаращенко.