9 из 10 псковичей довольны своим браком и отношениями − опрос
Псковичи, характеризующие свою вторую половину как родственную душу, считают себя абсолютно довольными отношениями вдвое чаще тех, чей союз создан по принципу «противоположности притягиваются». Об этом сообщает сервис SuperJob.
О том, что их пару можно охарактеризовать, скорее, как «родственные души», сообщили 48 % мужчин и 51 % женщин. Союзов, созданных по принципу «противоположности притягиваются», почти вдвое меньше: такими видят свои отношения 28 % мужчин и 25 % женщин.
59 % мужчин и 52 % женщин рассказали, что со своей второй половинкой они, скорее, совпадают в том, что нравится им обоим. В том, что не нравится, совпадают с супругом 17 % женщин и 16 % мужчин. В общих симпатиях намного чаще признавались люди, характеризующие свою пару как «родственные души», а в общих антипатиях — те, кто влюбился по принципу «противоположности притягиваются».
Довольны своими отношениями 90 % мужчин и 86 % женщин, причём однозначно уверены в этом 47 и 45 % соответственно. Число тех, кого не радует брак, среди представителей сильного пола составляет 10 %, среди прекрасного — 14 %, абсолютно недовольны своим союзом 3 и 4 % соответственно.
Полностью счастливых в отношениях людей намного больше среди «родственных душ» (по 61 % среди мужчин и женщин). В неудовлетворённости отношениями втрое чаще признаются люди, живущие в союзе с «противоположностью».
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