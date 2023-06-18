9 из 10 псковичей довольны своим браком и отношениями − опрос

11:33, 18 июня 2023, ПАИ

Псковичи, характеризующие свою вторую половину как родственную душу, считают себя абсолютно довольными отношениями вдвое чаще тех, чей союз создан по принципу «противоположности притягиваются». Об этом сообщает сервис SuperJob.

О том, что их пару можно охарактеризовать, скорее, как «родственные души», сообщили 48 % мужчин и 51 % женщин. Союзов, созданных по принципу «противоположности притягиваются», почти вдвое меньше: такими видят свои отношения 28 % мужчин и 25 % женщин.

59 % мужчин и 52 % женщин рассказали, что со своей второй половинкой они, скорее, совпадают в том, что нравится им обоим. В том, что не нравится, совпадают с супругом 17 % женщин и 16 % мужчин. В общих симпатиях намного чаще признавались люди, характеризующие свою пару как «родственные души», а в общих антипатиях — те, кто влюбился по принципу «противоположности притягиваются».

Довольны своими отношениями 90 % мужчин и 86 % женщин, причём однозначно уверены в этом 47 и 45 % соответственно. Число тех, кого не радует брак, среди представителей сильного пола составляет 10 %, среди прекрасного — 14 %, абсолютно недовольны своим союзом 3 и 4 % соответственно.

Полностью счастливых в отношениях людей намного больше среди «родственных душ» (по 61 % среди мужчин и женщин). В неудовлетворённости отношениями втрое чаще признаются люди, живущие в союзе с «противоположностью».