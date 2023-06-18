Великолучанка фиктивно зарегистрировала гражданина Киргизии
Москвичку и великолучанку подозревают в нарушениях миграционного законодательства на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Так, безработная 37-летняя жительница Москвы в ноябре 2022 года осуществила в одной из деревень Великолукского района фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации без фактического его пребывания по месту регистрации.
Помимо этого, в Великих Луках 29-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала гражданина Киргизии. «Все обстоятельства произошедшего выясняются», – заключили в ведомстве.
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