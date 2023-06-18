До 30 градусов прогреется воздух в Псковской области сегодня
Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области сегодня, 18 июня. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха по области днём составит от +25 до +30 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
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