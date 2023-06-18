54-летняя женщина пропала в Усвятском районе
54-летнюю Чернявскую (Жидкову) Галину разыскивают в Псковской области. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
С 11 июня местонахождение женщины неизвестно. Она пропала в деревне Антропово Усвятского района.
Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, зелёные глаза.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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