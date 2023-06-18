54-летняя женщина пропала в Усвятском районе

12:27, 18 июня 2023, ПАИ

54-летнюю Чернявскую (Жидкову) Галину разыскивают в Псковской области. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

С 11 июня местонахождение женщины неизвестно. Она пропала в деревне Антропово Усвятского района.

Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, зелёные глаза.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.