Игорь Иванов поблагодарил псковских медиков за заботу, внимание и душевную теплоту

13:35, 18 июня 2023, ПАИ

От имени всего профсоюзного движения региона председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил с праздником и поблагодарил медиков за нелёгкое и благородное дело. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Вы каждый день стараетесь помочь людям, улучшить их здоровье и спасти жизнь. Ваша работа играет важнейшую роль в поддержании здоровья и благополучия людей, требует высокой квалификации, многолетнего обучения и постоянного самосовершенствования, – отметил в поздравлении Игорь Иванов. – И для нас, пациентов, это очень важно. Ваши профессионализм и ответственность являются залогом нашего здоровья и благополучия».

Лидер регионального профобъединения поблагодарил работников медицины за терпение, заботу, внимание и душевную теплоту.

«Я верю, что ваша работа имеет огромное значение для всего общества, и без вашего участия невозможно обеспечить надёжную и эффективную медицинскую помощь», – сказал Игорь Иванов.

Он пожелал медикам крепкого здоровья, терпения и удачи, всегда быть на высоте, оставаться человечными и любящими свою работу.