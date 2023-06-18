Дождь и гроза ожидаются в Псковской области 19 июня
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 19 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Местами пройдут кратковременные дожди, днём с грозой. Будет дуть ветер восточных, северо-восточных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду, при грозе – порывистый.
Температура воздуха в области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +24 до +29 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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