Дождь и гроза ожидаются в Псковской области 19 июня

14:29, 18 июня 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 19 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Местами пройдут кратковременные дожди, днём с грозой. Будет дуть ветер восточных, северо-восточных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду, при грозе – порывистый.

Температура воздуха в области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +24 до +29 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.