Умер гитарист групп «Земляне» и «Лицей» Сергей Колчин

14:53, 18 июня 2023, ПАИ

На 46-м году жизни скончался гитарист группы «Земляне» Сергей Колчин. Об этом 18 июня сообщил бывший солист группы Сергей Скачков на своей странице в соцсети «ВКонтакте», пишет газета «Известия».

«Ушёл из жизни гитарист Сергей Колчин (45 лет). Проработали вместе пять лет. Земля тебе пухом», — написал Скачков.

Причина смерти Колчина не уточняется.

Сергей Колчин сотрудничал с группой на протяжении пяти лет — с 2012 по 2017 год. Кроме того, он играл в группах «Акустик-Бэнд» и «Лицей».