Затяжная магнитная буря накроет Землю с 18 по 24 июня

16:06, 18 июня 2023, ПАИ

Затяжная магнитная буря, пик которой придётся на 20 июня, накроет Землю с 18 по 24 июня. Об этом сообщают учёные центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, пишет газета «Известия».

Согласно данным на сайте, с 18 по 20 июня солнечная буря будет достигать своего пика – G5. При этом 20 июня станет самым опасным днём ​​этого периода.

Всего в июне ожидается пять магнитных бурь.