Затяжная магнитная буря накроет Землю с 18 по 24 июня
Затяжная магнитная буря, пик которой придётся на 20 июня, накроет Землю с 18 по 24 июня. Об этом сообщают учёные центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, пишет газета «Известия».
Согласно данным на сайте, с 18 по 20 июня солнечная буря будет достигать своего пика – G5. При этом 20 июня станет самым опасным днём этого периода.
Всего в июне ожидается пять магнитных бурь.
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18 июня 2023
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