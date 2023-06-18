Правительство Псковской области поздравило медработников с профессиональным праздником

17:08, 18 июня 2023, ПАИ

Правительство Псковской области поздравило медицинских работников с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Вы выполняете самую важную и ответственную миссию – заботитесь о жизни и здоровье людей. Эта работа требует глубоких и разносторонних знаний, полной отдачи сил, безграничного терпения, чуткости и самоотверженности», – отметили в правительстве.

Там подчеркнули, что среди медработников нет равнодушных людей.

«Вы приходите на помощь пациентам днём и ночью, не считаясь с выходными и праздниками, подчас рискуя своими собственными жизнями. За время борьбы с коронавирусной инфекцией вы не раз это демонстрировали, сутками работая в «красных» зонах. Многолетние традиции, накопленный профессиональный опыт, крепкая научная база и современные технологии помогают вам решать масштабные задачи, повышая эффективность отечественной системы здравоохранения. Уверены, вы сделаете всё, чтобы жители Псковской области и впредь чувствовали ваше неравнодушие и заботу об их здоровье», – подчеркнули в правительстве.

Там добавили, что правительство региона продолжит свою деятельность, чтобы обеспечить медицинских работников всеми необходимыми условиями для эффективной работы и непрерывного развития своих навыков. «От лица жителей Псковской области благодарим вас за профессионализм и каждую спасённую жизнь. Ваш нелёгкий труд – это каждодневный подвиг, который вызывает искреннее восхищение и уважение. Здоровья вам, удачи, стойкости, терпения и всего самого доброго!» – заключили в правительстве.