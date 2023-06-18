Вирусолог дал совет, как защитить себя от холеры

18:17, 18 июня 2023, ПАИ

Мытьё овощей и фруктов, а также осторожность при купании в пресноводных водоёмах уменьшает риск заболевания холерой. Об этом заявил вирусолог Георгий Викулов, сообщает «Лента.ру».

По словам специалиста, характерная для заболевания сезонность связана с активностью туристов. Кроме того, фактором риска является употребление в пищу термически не обработанных морепродуктов, таких как речная рыба и раки. «Ещё высокий риск у людей с низкой кислотностью желудочного сока и злоупотреблением алкоголем», — добавил Викулов.

Вирусолог отметил, что в России количество выявленных случаев заражений холерой невысоко. Вместе с тем он призвал путешественников проявлять бдительность.

Холера – острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Vibrio cholerae при попадании в организм. По данным Всемирной организации здравоохранения, холера остаётся одной из глобальных угроз населению.