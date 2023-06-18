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Общество

Закон о химической кастрации педофилов планируют внести в Госдуму

Депутаты ЛДПР подготовили и планируют внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий введение в России химической кастрации педофилов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал ЛДПР.

В посте со ссылкой на депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова отмечается, что в Нижнем Новгороде за нападение на восьмилетнюю девочку был задержан педофил, который ранее уже дважды был судим за такие же деяния. Парламентарий отметил, что подобная проблема существует и в других странах, где в качестве защиты от рецидивов применяют «химическую кастрацию, то есть принудительно вводят препараты, которые надолго или пожизненно снижают половое влечение».

«Фракция ЛДПР предлагает использовать этот опыт и ввести в России химическую кастрацию в качестве меры наказания для педофилов. Соответствующий законопроект уже подготовлен и скоро будет внесён в Госдуму», — говорится в сообщении.

Отмечается, что число преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, постоянно растёт. «Часто их жертвами становятся несовершеннолетние, в половине случаев не достигшие даже 14-летнего возраста. А многие осуждённые за насильственные действия сексуального характера после освобождения повторяют их вновь. Мы считаем, что существующие в настоящее время меры противодействия таким преступлениям недостаточно эффективны», — говорится в материале.

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