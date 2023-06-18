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Общество

В премию ТЭФИ могут ввести номинацию для военкоров

Специальная номинация для военных корреспондентов может появиться в Национальной телевизионной премии ТЭФИ, организаторы завершают работу над перечнем. Об этом ТАСС сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Работа военных корреспондентов будет оцениваться. Вопрос только [в том], и сейчас мы это обсуждаем, в общих номинациях или специальной. Я думаю, что нужно сделать специальную такую линейку, <...> сегодня освещение специальной военной операции многожанровое. Сейчас мы завершаем работу над перечнем номинаций, и эта тема [о новой номинации] обсуждается очень серьёзно», — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме.

Национальная телевизионная премия ТЭФИ была учреждена фондом «Академия российского телевидения» 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового «Орфея» работы Эрнста Неизвестного. В 2022 году прошло ежегодное вручение премии «ТЭФИ-Регион», вручение большой награды было отложено на 2023 год.

Цель премии ТЭФИ — установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функций российских СМИ, а также выявлению ярких и талантливых проектов.

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