Российские чиновники планируют пересесть на новую Lada Aura

21:01, 18 июня 2023, ПАИ

Министерство финансов готово перейти со служебных иномарок на новые отечественные седаны Lada Aura. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Глава Минфина также выразил недоумение касаемо того, что в России «полно людей», которые ездят на иномарках с водителем. Всем чиновникам, привыкшим передвигаться таким образом, он посоветовал самим садиться на руль, так как, во-первых, это будет более эффективное использование государственных ресурсов, а во-вторых, они станут «ближе к народу», подчеркнул министр.

«Я готов тоже за рулём ездить. Я за рулём по субботам, воскресеньям езжу и на работу, и не на работу. В будние дни действительно мне комфортнее, быстрее и удобнее иметь водителя. Но это касается не всех чиновников», — добавил Антон Силуанов.

Он рассказал, что и сам приехал на форум за рулём новой Lada Aura, побывав и на пассажирском сиденье, но впереди понравилось больше.

«Многие, конечно, чиновники наши привыкли ездить на заднем сиденье. Мне кажется, что надо пересаживаться вперёд», — считает Антон Силуанов.