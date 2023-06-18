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Что ожидает гостей ярмарки «Виноград» в будни, рассказал Дмитрий Волхонов

Что ожидает гостей познавательной эногастрономической ярмарки «Виноград» в будни, рассказал креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов в эфире радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM), которая вещает прямо с площадки мероприятия.

Фото: ПАИ

«Никто не отменял работу, но и никто не отменял прекрасных мам, которые сидят со своими детьми дома и в такую жару не знают, что им делать. Всех вас зову! Днём приходите на фестиваль, у нас есть прекрасные детские зоны. Можно погулять, поесть, поиграть со своими детьми», — сказал Дмитрий Волхонов.

Он также добавил, что в зоне «Крым» сегодня, 18 июня, стартовал Pskov JAZZ Festival.

«На самом деле нам очень повезло. Пять команд, которые к нам приедут, участвуют в другом джазовом фестивале, и вот у нас так получилось договориться, что они все едут не домой, а делают небольшой крюк на Псков», – уточнил Дмитрий Волхонов.

Он отметил, что 23 июня на сцене в зоне «Крым» будет выступать «Биг-бенд» Георгия Гараняна (Краснодар). На сцене сразу будут находиться 24 человека.

Дмитрий Волхонов также подчеркнул, что на открытии 17 июня этого года в зоне «Крым» было в два раза больше людей, чем на закрытии ярмарки в том году.

Напомним, ярмарка стартовала в Пскове 17 июня. В этом году для подготовки к ярмарке организаторы выстроили в центре Пскова целый город: территория ярмарки поделена на несколько локаций, в каждой из которых будут созданы свои точки притяжения. Виноделие России представлено четырьмя зонами: это «Кубань», «Кавказ», «Крым» и «Дон». На площадках гостей будут знакомить с винами, гастрономией и культурой не только Юга России, но и Псковской области.

Мероприятие продлится до 25 июня. Эногастрономическая ярмарка «Виноград» проводится в Пскове уже второй год подряд. Мероприятие организовано при поддержке Национального агентства маркетинга российского вина, правительства Псковской области и регионального комитета по культуре.

Подробнее об эногастрономической ярмарке можно прочитать в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж с первого дня мероприятия можно посмотреть по ссылке.

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