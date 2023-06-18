Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Радиостанция «7 НЕБО» продолжает вещание с эногастроярмарки «Виноград»

Радиостанция «7 НЕБО» (107.1 FM), входящая в АНО ИД «Медиацентр 60», с 15:00 продолжает вещание с эногастроярмарки «Виноград» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Напомним, что ежедневно студия на два часа выходит в эфир с площадки мероприятия и организовывает прямые включения. Специальные гости поделятся с радиослушателями эксклюзивными подробностями. Помимо этого, можно будет узнать, что думают сами псковичи об этом мероприятии. 

Послушать радиостанцию «7 НЕБО» можно на частоте 107.1 FM либо на сайте Псковского агентства информации. 

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» открылась в Финском парке Пскова 17 июня. В этом году для подготовки к ярмарке организаторы выстроили в центре Пскова целый город: территория ярмарки поделена на несколько локаций, в каждой из которых будут созданы свои точки притяжения. Виноделие России представлено четырьмя зонами: это «Кубань», «Кавказ», «Крым» и «Дон». На площадках гостей будут знакомить с винами, гастрономией и культурой не только Юга России, но и Псковской области.

Подробнее об эногастрономической ярмарке можно прочитать в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 июня 2023

Российский блогер высоко оценила проведение эногастроярмарки «Виноград» в Пскове
18 июня 2023

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 19 июня
18 июня 2023

Дождь и гроза ожидаются в Псковской области 19 июня
18 июня 2023

Игорь Иванов поблагодарил псковских медиков за заботу, внимание и душевную теплоту
18 июня 2023

С профессиональным праздником работников сферы здравоохранения поздравила сенатор Елена Бибикова
18 июня 2023

Марина Гаращенко: Профессия медицинского работника является одной из самых востребованных
18 июня 2023

До 30 градусов прогреется воздух в Псковской области сегодня
18 июня 2023

9 из 10 псковичей довольны своим браком и отношениями − опрос

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...