Радиостанция «7 НЕБО» продолжает вещание с эногастроярмарки «Виноград»

15:00, 18 июня 2023, ПАИ

Радиостанция «7 НЕБО» (107.1 FM), входящая в АНО ИД «Медиацентр 60», с 15:00 продолжает вещание с эногастроярмарки «Виноград» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Напомним, что ежедневно студия на два часа выходит в эфир с площадки мероприятия и организовывает прямые включения. Специальные гости поделятся с радиослушателями эксклюзивными подробностями. Помимо этого, можно будет узнать, что думают сами псковичи об этом мероприятии.

Послушать радиостанцию «7 НЕБО» можно на частоте 107.1 FM либо на сайте Псковского агентства информации.

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» открылась в Финском парке Пскова 17 июня. В этом году для подготовки к ярмарке организаторы выстроили в центре Пскова целый город: территория ярмарки поделена на несколько локаций, в каждой из которых будут созданы свои точки притяжения. Виноделие России представлено четырьмя зонами: это «Кубань», «Кавказ», «Крым» и «Дон». На площадках гостей будут знакомить с винами, гастрономией и культурой не только Юга России, но и Псковской области.

Подробнее об эногастрономической ярмарке можно прочитать в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке.