День детского футбола отмечают сегодня в мире

07:00, 19 июня 2023, ПАИ

Всемирный день детского футбола отмечается сегодня, 19 июня. Праздник появился в 2001 году благодаря соглашению между ФИФА и Детским фондом ООН, сообщает портал calend.ru.

«Организаторы ставили основной задачей при учреждении праздника популяризацию одного из самых популярных видов спорта в мире. Кроме того, нужно было продвигать здоровый образ жизни», - отмечается на портале.

По мнению ООН, Всемирный день детского футбола должен стимулировать спортивные организации разных стран к поиску талантливых детей и предоставлению возможностей для раскрытия их талантов и возможностей. Такие же интересы преследует и международная федерация футбола - ФИФА.

Традиционно 19 июня к празднику приурочены соревнования и чемпионаты по футболу в разных уголках мира.