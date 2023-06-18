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Общество

День детского футбола отмечают сегодня в мире

Всемирный день детского футбола отмечается сегодня, 19 июня. Праздник появился в 2001 году благодаря соглашению между ФИФА и Детским фондом ООН, сообщает портал calend.ru.

«Организаторы ставили основной задачей при учреждении праздника популяризацию одного из самых популярных видов спорта в мире. Кроме того, нужно было продвигать здоровый образ жизни», - отмечается на портале.

По мнению ООН, Всемирный день детского футбола должен стимулировать спортивные организации разных стран к поиску талантливых детей и предоставлению возможностей для раскрытия их талантов и возможностей. Такие же интересы преследует и международная федерация футбола - ФИФА.

Традиционно 19 июня к празднику приурочены соревнования и чемпионаты по футболу в разных уголках мира.

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