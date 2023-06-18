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Общество

Кого и как мошенники выбирают в качестве жертвы, рассказал эксперт

Когда мошенники выбирают жертву, они ориентируются на множество факторов, рассказал руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян. 

По его словам, злоумышленники могут это делать заранее. Они предварительно наводя справки, изучают базу данных, или уже в процессе звонка и отправки сообщений могут выбирать жертву в зависимости от ее реакции, передает агентство «Прайм».

Специалист отметил, что в первую очередь воздействию подвержены люди в состоянии стресса, а значит легковнушаемые. У них снижена способность к критическому мышлению, и они реже ставят под сомнение, услышанное от незнакомых людей.

Таких людей мошенники не отбирают заранее, а выявляют в процессе разговора или общения в мессенджерах. 

«Именно поэтому важно сразу давать им отпор и не поддаваться на провокацию», — сказал он.

С точки зрения социального статуса, злоумышленникам интересны не только высоко обеспеченные люди, но и обладатели среднего дохода, добавил Ваге Закарян.

«Иногда от людей с меньшим доходом мошенники легче получить деньги, так как эти граждане не ждут к себе особого внимания со стороны злоумышленников», — обратил внимание он.

Эксперт также подчеркнул, что жертв мошенников варьируется в широком диапазоне: от школьников, которые могут сообщить лишнюю информацию неизвестным лицам в соцсетях, до пенсионеров, которые доверчиво воспринимают внушительный голос «представителя службы безопасности банка» или другой службы. Эти категории людей, по его мнению, больше всего подвержены влиянию мошенников.

«Именно поэтому им нужно чаще напоминать об осторожности в общении с неизвестными лицами, о безопасном способе хранения паролей и о том, что нельзя пересылать ни пароли, ни платежные реквизиты через интернет даже своим знакомым, не говоря уже про неизвестных.  Ведь в дальнейшем эта информация может попасть ко взломщикам, которые обязательно постараются ей воспользоваться», - заключил руководитель команды разработки платформы Gem4me.

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