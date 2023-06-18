Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Челябинский «лесопарковый маньяк» может быть отпущен на свободу и реабилитирован

Осужденный на 20 лет колонии строгого режима заключенный ИК-6 города Копейска Челябинской области Алексей Корочкин, который получил известность как «лесопарковый маньяк», может быть отпущен на свободу и реабилитирован. Благодаря новым уликам Следственный комитет возобновил расследование дела о серийных убийствах, происходивших в Челябинске в начале двухтысячных. Об этом пишет газета «Известия».

По данному делу Алексея Корочкина осудили в октябре 2005 года. По версии следствия, в те годы именно он нападал на влюбленные парочки в челябинском парке, насиловал и убивал. Тогда четких улик у следствия не было, но его осудили по показаниям двух пострадавших, одна из которых впоследствии пыталась отказаться от своих показаний.

В апреле этого года, спустя почти два десятка лет после приговора, к следователям попала ключевая улика — пистолет, из которого были убиты все жертвы. Владельцем оружия оказался бывший полицейский, который скончался от рака около года назад.

«По данному уголовному делу проводится комплекс мероприятий и оперативно-разыскных действий. Устанавливаются все обстоятельства произошедших событий», — уточнил старший помощник руководителя СК по Челябинской области Владимир Шишков.

В эксклюзивном интервью заключенный Алексей Корочкин заявил «Известиям», что никогда никого не убивал и все эти годы сидел незаконно. По его словам, его посадили по ошибке. Свою невиновность он пытался доказать на протяжении всего процесса и после приговора, но так и не смог.

«Всё в деле показывало на то, что это был не я, была куча несовпадений даже в описании внешности. Но меня посадили по показаниям двух девчонок, которые просто показали на меня пальцем», — сказал в интервью бывший военный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 июня 2023

Нетрезвая женщина-водитель учинила ДТП в Псковском районе
18 июня 2023

Автомобиль опрокинулся в кювет в Пустошкинском районе
18 июня 2023

54-летняя женщина пропала в Усвятском районе
18 июня 2023

Пьяный мужчина выпрыгнул с балкона на спор в Пыталово
17 июня 2023

Водитель квадроцикла погиб в результате ДТП в Опочецком районе
17 июня 2023

Девочку на велосипеде сбил автомобиль в Островском районе
17 июня 2023

Ребёнок и двое взрослых пострадали в результате ДТП в Псковском районе
17 июня 2023

Гражданка Украины пострадала в результате ДТП в Опочецком районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...