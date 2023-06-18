Челябинский «лесопарковый маньяк» может быть отпущен на свободу и реабилитирован

08:21, 19 июня 2023, ПАИ

Осужденный на 20 лет колонии строгого режима заключенный ИК-6 города Копейска Челябинской области Алексей Корочкин, который получил известность как «лесопарковый маньяк», может быть отпущен на свободу и реабилитирован. Благодаря новым уликам Следственный комитет возобновил расследование дела о серийных убийствах, происходивших в Челябинске в начале двухтысячных. Об этом пишет газета «Известия».

По данному делу Алексея Корочкина осудили в октябре 2005 года. По версии следствия, в те годы именно он нападал на влюбленные парочки в челябинском парке, насиловал и убивал. Тогда четких улик у следствия не было, но его осудили по показаниям двух пострадавших, одна из которых впоследствии пыталась отказаться от своих показаний.

В апреле этого года, спустя почти два десятка лет после приговора, к следователям попала ключевая улика — пистолет, из которого были убиты все жертвы. Владельцем оружия оказался бывший полицейский, который скончался от рака около года назад.

«По данному уголовному делу проводится комплекс мероприятий и оперативно-разыскных действий. Устанавливаются все обстоятельства произошедших событий», — уточнил старший помощник руководителя СК по Челябинской области Владимир Шишков.

В эксклюзивном интервью заключенный Алексей Корочкин заявил «Известиям», что никогда никого не убивал и все эти годы сидел незаконно. По его словам, его посадили по ошибке. Свою невиновность он пытался доказать на протяжении всего процесса и после приговора, но так и не смог.

«Всё в деле показывало на то, что это был не я, была куча несовпадений даже в описании внешности. Но меня посадили по показаниям двух девчонок, которые просто показали на меня пальцем», — сказал в интервью бывший военный.