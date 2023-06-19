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Общество

Володин призвал уехавших россиян вернуться, пока есть возможность

Граждане России, покинувшие страну, пока еще могут вернуться на родину, но, учитывая риторику на Западе, скоро может стать поздно. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Учитывая происходящее, правильно наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может ее уже не быть», - написал он, комментируя заявления президента Чехии Петра Павела.

По словам Володина, после провокационного заявления президента Чехии об отправке проживающих за границей россиян в концлагеря гражданам РФ нужно срочно задуматься о возвращении на родину.

«Для того чтобы лучше понять обстановку вокруг уехавших, достаточно ознакомиться с заявлением президента Чехии, который предложил проживающих за границей граждан России отправить в концлагеря <...>. После таких слов нашим гражданам, до сих пор остающимся в западных странах, необходимо задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждет», - написал спикер Госдумы.

Ранее президент Чехии Петр Павел в интервью заявил, что «за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше», напомнив, что именно такой подход использовали США в отношении приехавших в начале Второй мировой войны японских граждан. Позднее пресс-секретарь президента Маркета Ржехакова пояснила, что речь шла не о «интернировании или каком-либо преследовании», а о наблюдении за теми россиянами, «у кого есть факторы риска». 

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