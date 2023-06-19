До +28 градусов ожидается в Пскове сегодня
Переменная облачность преимущественно без осадков ожидается в Псковской области 19 июня, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
Ветер восточных направлений, днём умеренный, ночью слабый. Температура по области днём составит от +24 до +29 градусов, ночью – от +5 до +10.
В Пскове температура днём будет от +26 до +28 градусов, ночью – от +8 до +10 градусов.
В Великих Луках температура днём будет от +27 до +29 градусов, ночью – от +6 до +8 градусов.
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