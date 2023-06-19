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Общество

Псковский университет занял 20-е место по уровню зарплат выпускников

SuperJob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2017–2022 годов, работающих в сфере экономики и финансов. 

Псковский государственный университет занял в рейтинге 20-е место (сохранил позиции с прошлого года). Средние зарплаты выпускников в отраслях экономики и финансов этого учебного заведения за год выросли на 5 000 рублей и сегодня составляют в среднем 65 000 рублей в месяц. Доля оставшихся в городе обучения равна 63%, а средний бал на ЕГЭ в 2022 году у абитуриентов при поступлении составлял 79,7 балла.

Топ-3 лидеров рейтинга прошлого года удалось сохранить свои позиции. На первом месте — Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Выпускники МГИМО, занятые в экономической и финансовой сфере, в первые 5 лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 165 000 руб., за год зарплаты выросли на 15 000 руб. (+10%). На второй строке — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» со средним заработком выпускников 150 000 руб. в месяц (+10 000 руб. за год). Третье место сохранил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (140 000 руб., +10 000 руб. за год).

В топ-10 вузов с наиболее высокими средними зарплатами молодых специалистов в сфере экономики и финансов — Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ и Санкт-Петербургский государственный университет (делят 6-е место, 120 000 руб.), Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (7-е место, 115 000 руб.), Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Государственный университет управления (делят 8-е место, 110 000 руб.), Казанский (Приволжский) федеральный университет и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (делят 9-е место, 100 000 руб.), Российский университет дружбы народов (10-е место, 95 000 руб.).

 

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