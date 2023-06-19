Швейная фабрика «Славянка» стала партнёром проекта «Билет в будущее»

10:07, 19 июня 2023, ПАИ

В 2023 году к реализации федерального проекта «Билет в будущее» в Псковской области присоединилось ЗАО «Славянка». Об этом ПАИ сообщила региональный координатор проекта в Псковской области Елена Рыбальская. В настоящее время «Славянка» является крупнейшим предприятием швейной промышленности России по производству мужских и детских костюмов. Созданная на фабрике торговая марка TRUVOR известна в России и за её пределами.

«Участие региональных партнёров – представителей производственных предприятий региона, аграрной и креативной среды даёт возможность подросткам познакомиться с потенциальными работодателями, условиями работы на предприятиях и понять, что именно они могут повлиять в будущем на развитие экономической ситуации в регионе», – отметила Елена Рыбальская.

В качестве профориентационных мероприятий региональные партнёры предлагают возможность посетить промышленные экскурсии, на которых школьники смогут познакомиться с технологическим процессом на различных типах производств, с техническим оснащением предприятий, познакомиться с богатым миром профессий на предприятиях-партнёрах, а также посетить различные мастер-классы, на которых можно попробовать свои силы в конкретном профессиональном направлении. Отметим, что к проекту уже присоединились ООО «Псков-Полимер» и АО «Псковский хлебокомбинат».

Напомним, проект «Билет в будущее» – это проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов. В 2022 году в нём из Псковской области приняли участие 53 школы. В общей сложности участвовало около 2000 школьников региона и вместе с ними 53 педагога-навигатора. В 2023 году планируется участие 128 педагогов-навигаторов из 98 образовательных организаций региона.