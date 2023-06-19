День балалайки отметят в Пскове 23 июня

12:15, 19 июня 2023, ПАИ

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню балалайки, пройдут в Пскове 23 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

В амфитеатре Детского парка мастерство игры на народных инструментах продемонстрируют заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, народный самодеятельный ансамбль «Новоржевские скобари», ансамбли балалаечников Детских музыкальных школ № 1 и № 4 Пскова, ансамбли русских народных инструментов Детской музыкальной школы № 2 Пскова и Детской школы искусств.

Исполнительница народных песен Наталья Иванова выступит с вокальными композициями, а танцоры из хореографического ансамбля «Солнышко» покажут народные танцы.

В рамках праздника пройдёт открытие конкурса национального костюма и дефиле участниц.