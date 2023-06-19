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Спорт

Псковичка завоевала золото в прыжках в высоту на международных соревнованиях

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова завоевала золото в прыжках в высоту на международных соревнованиях «Королевы российского спорта» – «Мемориал Игнатьева». 11-й этап состоялся в Чебоксарах на стадионе «Олимпийский», сообщается в Telegram-канале «ВФЛА. Лёгкая атлетика».

Скриншот: из видео Telegram-канала «ВФЛА. Лёгкая атлетика». На фото - Наталья Спиридонова

Спортсменка прыгнула в высоту на один метр и 91 сантиметр, тем самым став победительницей соревнований. Её соперницы – Карина Демик из Белоруссии и Мария Кочанова из России стали серебряными призёрами с результатом один метр и 89 сантиметров.

«В первую очередь у меня была задача показать сегодня результат. Я думала о том, что нужно прыгать выше. Я не думала о девочках, не думала о месте. Сегодня, можно сказать, у меня это получилось», – заявила псковичка.

Она также отметила, что на победу её настраивали тренер, родители, молодой человек и все друзья. «Я собралась с мыслями, и у меня всё получилось», – заключила Наталья Спиридонова.

Ранее сообщалось, что псковская легкоатлетка победила в прыжках в высоту на всероссийских соревнованиях «Мемориал братьев Знаменских» с результатом один метр и 89 сантиметров. 

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