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Общество

Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир сегодня, 19 июня.

Об итогах работы псковской делегации на Петербургском международном экономическом форуме – 2023, когда в Псковской области будут реализованы заключённые инвестсоглашения и какие договорённости достигнуты на ПМЭФ на перспективу, ведущим Надежде Назаренко и Александру Машкарину расскажет председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андрей Михеев.

О том, чем живёт первый в России Дом культуры мотоциклистов, и о планах творческого клуба «Феникс» ведущие поговорят с основателем клуба «Позитивная механика», псковским художником Александром Бушуевым.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и в группах агентства и телеканала «ВКонтакте».

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