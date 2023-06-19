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Общество

Псковичи могут получить субсидию на приобретение газоиспользующего оборудования

Псковичи могут получить субсидию на приобретение газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри участка при догазификации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Постановлением правительства Псковской области от 27 февраля № 81 «О порядке предоставления субсидий отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации в Псковской области»:

– определён единый поставщик услуги и газоиспользующего оборудования – «Газпром газораспределение Псков» (далее ГРО);

– предусмотрена субсидия (то есть авансирование, на условиях договора (дополнительного соглашения), заключаемого между гражданином и АО «Газпром газораспределение Псков»);

В расчёт субсидии входит стоимость газоиспользующего оборудования, произведенного на территории Российской Федерации в соответствии с критериями и порядком подтверждения, установленными постановлением правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», включая в том числе:

– котёл (газовый двухконтурный или одноконтурный напольный котел, газовый двухконтурный или одноконтурный настенный котел);

– газовый водонагреватель;

– газовая плита, газовая варочная панель;

– счётчики газа (прибор учёта газа);

– колонка (или бойлер косвенного нагрева);

– система контроля загазованности;

– иное допустимое к установке в домовладениях оборудование, работающее на природном газе и необходимое для отопления (теплоснабжения) домовладений и для пищеприготовления, а также затраты на работы внутри границ земельных участков:

– расходы на проектирование сети газопотребления, включая расходы на проведение инженерно-геодезических изысканий, разработку проектной документации и рабочей документации, согласование прокладки объектов сети газопотребления с владельцами смежных коммуникаций (при необходимости);

– расходы на осуществление строительно-монтажных работ сети газопотребления, включая расходы на строительство линейной части сети газопотребления (газопровода), строительство пунктов редуцирования газа и устройств электрохимической защиты от коррозии, установку отключающих устройств, фитингов и других устройств и сооружений сети газопотребления, устройство внутреннего газопровода на объекте капитального строительства, на покраску газопроводов, продувку газопроводов и газоиспользующего оборудования, испытание газопровода на герметичность, на выполнение пусконаладочных работ, проведение контрольной опрессовки газопровода.

Договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации должен быть заключён после 31 декабря 2022 года;

Субсидия перечисляется на расчетный счёт ГРО. За субсидией может обратиться только сам льготник, который при этом является собственником;

Право на получение субсидии имеют следующие категории граждан:

– участники Великой Отечественной войны; инвалиды боевых действий;

– ветераны боевых действий; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий;

– многодетные семьи (семьи, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, совместно проживающих с родителями или одним из них) без учёта доходов; малоимущие граждане, в том числе малоимущие семьи с детьми (к малоимущим гражданам, в том числе малоимущим семьям с детьми, относятся семьи или одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Псковской области, – 14 231 рубль).

Важно то, что статус получателя льготы определяется на дату принятия решения о назначении субсидии.

Документы, которые необходимы для получения субсидии:

– документ, подтверждающий отнесение гражданина к одной из льготных категорий граждан;

– договор о подключении вместе с дополнительным соглашением, где указана стоимость работ, оборудования.

За получением выплаты граждане, относящиеся к льготным категориям, могут обратиться в территориальные отделы Пскова и Великих Лук комитета по социальной защите Псковской области или в центры социального обслуживания районов области либо через МФЦ.

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