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Строительство новых тротуаров началось в Пскове

Строительство новых тротуаров началось в нескольких районах Пскова. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Пешеходная дорожка появится вдоль Рижского проспекта на выезде из города. Необходимость обеспечить безопасное передвижение пешеходов в этом месте возникла после открытия торгового центра «Фьорд Плаза». Подрядчик также приводит в порядок часть тротуара между улицами Рокоссовского и Балтийской», – написал Борис Елкин.

Также устройство тротуара началось на улице Ижорского Батальона. Здесь будет построено более 1,5 км пешеходной зоны. Недостающие тротуары обустраиваются также в рамках ремонта улицы Новгородской. А на улице Шоссейной появится свыше 2,5 км дорожек.

В конце 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в 2023 году в регионе планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов. Плановый размер дорожного фонда на 2023 год составляет более 12 млрд рублей, эта цифра не является окончательной, потому что обычно в течение года объём финансирования существенно увеличивается.

Добавим, Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, напомнил, что в 2020 году область закупила 249 новых автобусов на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей. Новая техника позволила вывести работу региональных властей по финансовому оздоровлению «Псковпассажиравтотранса» на новый уровень. Глава региона также сообщил, что прорабатывается возможность ремонта автовокзала в Великих Луках.

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