292 произведения приняты к участию в конкурсе «Позывной – Россия! Поэзия нового времени»

12:26, 19 июня 2023, ПАИ

292 произведения приняты к участию в поэтическом конкурсе «Позывной – Россия! Поэзия нового времени». Об этом ПАИ сообщили организаторы конкурса.

К рассмотрению жюри принимались произведения, посвящённые республикам Донбасса, их героическому противостоянию украинскому нацизму и национализму, специальной военной операции и её героям, единению граждан России перед внешней угрозой, Русскому миру.

На конкурс поступило более 300 заявок, 292 из которых вошли в длинные списки. Участниками конкурса стали поэты из 59 регионов Российской Федерации, а также Белоруссии и Казахстана.

Наибольшее количество заявок поступило из Москвы (29 авторов), Санкт-Петербурга (21 автор), Московской области (20 авторов) и Донецкой народной республики (20 авторов). Псковская область представлена в конкурсе 12 участниками.

Конкурс проводится по общей номинации – для всех желающих и молодёжной номинации – для участников в возрасте до 27 лет (включительно). Причём молодые авторы могли самостоятельно выбирать, в какой из номинаций они хотят участвовать.

К участию в молодёжной номинации приняты произведения 42 авторов в возрасте от 10 до 26 лет. Общая номинация включила имена 250 авторов.

В полном объёме с именами поэтов, вошедших в длинные списки открытого поэтического конкурса «Позывной – Россия! Поэзия нового времени», можно ознакомиться на сайте Псковского регионального отделения Союза писателей России «Псковский литературный портал».

Судейство конкурса анонимно, каждое произведение, допущенное к участию, – обезличено: вместо данных об авторе ему присвоен кодовый номер. Соответствие кодового номера данным об авторе известно лишь одному человеку – куратору конкурса. Именно под кодовыми номерами произведения направлены на рассмотрение жюри.

Решение жюри о включении произведений в короткие списки конкурса «Позывной – Россия! Поэзия нового времени» будет опубликовано на «Псковском литературном портале» не позднее 10 июля 2023 года, а к 25 июля читатели сайта узнают имена победителей конкурса.

Напомним, что поэтический конкурс «Позывной – Россия! Поэзия нового времени» проходит в рамках литературно-исторического проекта «Позывной – Россия!», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.