Книгоквиз на знание классической и современной литературы пройдёт в псковском «Лофте» 25 июня

12:45, 19 июня 2023, ПАИ

Очередной книгоквиз от Антона Усика состоится в креативном пространстве «Лофт» в Пскове 25 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Книгоквиз станет финалом третьего сезона литературного проекта «Букбар», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Вас ждут шесть раундов, в которых будет всё – и знания, и выбор правильного ответа, и фирменные вопросы на логику от клуба «Краски интеллекта». А самое главное – это то, что часть вопросов квиза написана специально для посетителей проекта «Букбар»! Так что, если вы читали книги, представленные на встречах с нашими барменами, вам не составит труда ответить правильно», – сообщили организаторы.

Интеллектуальное соревнование на знание классической и современной литературы состоится 25 июня в 16:00. Вход свободный.

Зарегистрироваться и узнать подробности о мероприятии можно в группе проекта «Букбар» в соцсети «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/bookbar_loft?w=wall-216434544_271%2Fall.